BERGAME, Italie — Le Luxembourgeois Bob Jungels a devancé plusieurs favoris au sprint et il a remporté une 15e étape du Tour cycliste d’Italie marquée par de nombreux accidents, dimanche.

Lors de cette dernière étape avant le passage dans les hautes montagnes, le porte-couleurs de l’équipe Quick Step a passé devant le Colombien Nairo Quintana et le Français Thibaut Pinot et complété la course de 199 km entre Valdengo et Bergame, en 4h16:51.

Le Néerlandais Tom Dumoulin a conservé le maillot rose du meneur, mais il a vu son avance sur Quintana réduite à 2:41. Pinot suit en troisième place, à 3:21 du meneur.

Cherchant à éviter de prendre des risques inutiles, Dumoulin a négocié les derniers kilomètres avec prudence.

Le Canadien Michael Woods a terminé au 55e rang, en 4h21:21. Son compatriote Svein Tuft (4h38:53) s’est classé très loin derrière, au 177e échelon.

Après la dernière journée de congé, lundi, les cyclistes attaqueront l’étape perçue comme étant la plus difficile, soit un tracé de 222 km entre Rovetta et Bormio, marquée par trois éreintantes ascensions.

Ce 100e Tour d’italie se terminera dimanche prochain, à Milan, avec la présentation d’un contre-la-montre.