BIRMINGHAM, Ala. — Bernhard Langer a remis une carte de 64 (moins-8), dimanche, et il a signé une deuxième victoire consécutive au tournoi Regions Tradition du circuit des Champions.

Ce triomphe a permis au golfeur allemand d’égaler le record de Jack Nicklaus pour le plus grand nombre de victoires lors d’un tournoi majeur chez les séniors (8).

Langer a effacé un retard de six coups lors des rondes du week-end et il a amorcé la ronde finale à deux coups du meneur, Fred Funk. Il a finalement montré un pointage cumulatif de moins-20 pour devancer Scott McCarron (69) et Scott Parel (70) par cinq coups.

Funk a joué 72 et il a terminé à égalité au quatrième rang avec Marco Dawson (66). Il a commis un triple boguey au 12e trou alors que Langer a réussi un oiselet.

Depuis que le tournoi s’est déplacé sur le parcours de Greystone, Langer a réussi huit rondes consécutives sous les 70. Après avoir pris les commandes au 12e trou, il a réussi deux oiselets de suite avant d’en réussir un autre au 17e.

Les Canadiens Rod Spittle et Stephen Ames ont connu une bonne ronde finale et un bon tournoi. Spittle a inscrit un 68 à sa carte et il a terminé à égalité en 13e position, à moins-10. En vertu d’une ronde de 66, Ames a grimpé jusqu’au 17e échelon, à moins-9.