CINCINNATI — Le lanceur recrue Kyle Freeland a frappé un des quatre circuits des Rockies du Colorado contre Bronson Arroyo et ils ont défait les Reds de Cincinnati 6-4, dimanche.

Les Rockies ont amélioré le meilleur début de saison de leur histoire en remportant deux de trois duels contre les Reds. Ils détiennent la meilleure fiche de la Nationale (28-17).

Freeland (5-2) est resté invaincu à l’étranger, allouant quatre points, dont trois mérités, en cinq manches et deux tiers de travail. Joey Votto et Scott Schebler ont étiré les bras contre lui en sixième. Le lanceur gaucher montre un dossier de 3-0 en cinq départs à l’étranger.

Freeland a aussi cogné un double contre Arroyo (3-4), en plus de frapper un premier circuit en carrière dans les Majeures. Carlos Gonzalez, DJ LeMahieu et Pat Valaika ont aussi claqué une longue balle en solo. Arroyo a concédé 15 circuits depuis le début de la saison, le deuxième plus haut total de la Nationale.

Angels 12 Mets 5

Mike Trout a frappé un circuit, un double et il a produit trois points, C.J. Cron a cogné un grand chelem et les Angels de Los Angeles ont malmené les Mets de New York 12-5.

Tentant d’éviter d’être balayés lors de cette série de trois matchs, les Angels se sont donné une avance de 9-0 en troisième manche. Andrelton Simmons et Jefry Marte ont aussi étiré les bras pour les Angels.

Matt Reynolds, Curtis Granderson et Jay Bruce ont cogné une longue balle pour les Mets, qui n’ont pu concrétiser leur remontée.

Le grand chelem de Cron a couronné une première manche de cinq points des Angels. Trout a frappé un 14e circuit cette saison et Marte a suivi avec une longue balle qui a chassé Tommy Milone (1-2) du match, en deuxième manche. Trout a obtenu un double d’un point en troisième.

Jesse Chavez (4-5) a lancé jusqu’en sixième manche et il a quitté la rencontre après avoir alloué un circuit de trois points à Bruce.

Nationals 3 Braves 2

Stephen Strasburg a obtenu 11 retraits au bâton, un sommet personnel cette saison, et maintenu sa récente domination sur les Braves d’Atlanta alors qu’il a mené les Nationals de Washington vers un gain de 3-2.

Strasburg (5-1) a donné cinq coups sûrs en sept manches et deux tiers. Il a défait les Braves pour une deuxième fois cette saison et porté sa fiche à 7-1 à ses neuf derniers départs face à la formation de la Georgie. Globalement, son dossier en carrière face aux Braves est de 10-8.

Il s’agit d’un deuxième match avec au moins dix retraits sur des prises pour Strasburg cette saison. Il avait réalisé le même tour de force le 20 avril, de nouveau contre les Braves, alors qu’il avait accumulé dix retraits au bâton.

Strasburg a commencé à faiblir en huitième manche lorsque Dansby Swanson a fait produire deux points à l’aide d’un double.

Koda Glover a mis fin à la menace en retirant Nick Markakis sur trois prises, avant de compléter la besogne en neuvième manche, pour son troisième match sauvegardé en 2017.

Phillies 0 Pirates 1

Chad Kuhl et quatre releveurs n’ont permis que trois coups sûrs et les Pirates de Pittsburgh ont blanchi les Phillies de Philadelphie 1-0.

Les Pirates ont inscrit le seul point du match en sixième manche, quand David Freese a été atteint par un tir d’Aaron Nola (2-1) alors que les coussins étaient tous occupés.

Nola (2-1) est revenu au jeu après avoir été placé sur la liste des blessés et il a lancé pendant sept manches. Le lanceur droitier a donné quatre coups sûrs.

Wade LeBlanc (3-0) a été d’office en relève pendant une manche et un tiers et il a ajouté la victoire à sa fiche.