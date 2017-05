ST. PETERSBURG, Fla. — Brett Gardner a claqué un huitième circuit cette saison, CC Sabathia a gagné deux départs de suite pour une première fois en près d’un an et les Yankees de New York ont vaincu les Rays de Tampa Bay 3-2, dimanche, pour éviter le balayage.

La recrue des Yankees Aaron Judge a volé le spectacle en réalisant un attrapé spectaculaire à la piste d’avertissement du champ droit, en sixième manche. Il a privé Evan Longoria d’un coup sûr de plus d’un but.

Didi Gregorius a placé quatre balles en lieu sûr, dont un simple d’un point, et les Yankees ont gagné pour seulement la quatrième fois à leurs 11 derniers matchs.

Sabathia (4-2), qui revenait d’une victoire contre les Royals de Kansas City, a alloué deux points et quatre coups sûrs en plus de cinq manches au monticule. Il n’avait pas gagné deux départs de suite depuis le 10 juin 2016.

Tyler Clippard a laissé Kevin Kiermaier au troisième but en septième manche, lorsqu’il a retiré Logan Morrison sur une chandelle après être venu en relève à Chad Green. Dellin Betances a effectué les quatre derniers retraits de la partie pour signer un deuxième sauvetage cette saison.

Indians 8 Astros 7

Yan Gomes a frappé un circuit en plus de produire cinq points pour mener les Indians de Cleveland vers une victoire de 8-7 face aux Astros de Houston.

Les Indians balayent ainsi la série de trois rencontres.

Le circuit frappé par Gomes aux dépens de Joe Musgrove (3-4) en troisième manche a permis aux Indians de prendre les devants 3-1. L’équipe a par la suite ajouté trois points à leur tour au bâton suivant. Les Indians affichent un dossier de 5-1 face aux Astros depuis le début de la saison.

Danny Salazar (3-4) a accordé trois points et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises.

Marwin Gonzalez a claqué un circuit de deux points, sur un lancer de Zach McAllistersur et Alex Bregman a également cogné une longue balle sur le lancer suivant. McAllister a par la suite retiré Nori Aoki sur des prises.

Musgrove a alloué sept points et huit coups sûrs en un peu plus de trois manches de travail.