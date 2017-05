INDIANAPOLIS — Scott Dixon a réussi le tour le plus rapide et la moyenne la plus rapide pour quatre tours lors des qualifications en 21 ans, dimanche, pour signer une troisième pole en carrière en vue de l’Indianapolis 500.

Le pilote originaire de la Nouvelle-Zélande s’est emparé du premier rang grâce à une vitesse de 232,164 milles à l’heure, la plus rapide depuis 1996, quand Arie Luyendyk avait réussi une vitesse de pointe de 236,986 milles à l’heure.

Le premier tour de Dixon, à une vitesse de 232,595 milles à l’heure, était également le plus rapide depuis que Luyendyk a établi le record de piste en 1996 (237,498 milles à l’heure).

Le pilote de l’écurie Chip Ganassi sera rejoint sur la première ligne par Ed Carpenter, qui a déjà obtenu deux positions de tête sur cette piste. Le champion en titre de l’épreuve, Alexander Rossi, a été le troisième plus rapide de la séance de qualifications.

La recrue Fernandon Alonzo partira de la cinquième place. Il prendra part à une première course sur circuit ovale, dimanche. Le double champion du monde en Formule 1 a maintenu une moyenne de 231,200 milles à l’heure.