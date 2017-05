WILLIAMSBURG, Va. — Lexi Thompson a remis une carte de 65 (moins-6), dimanche, pour mettre la main sur le titre du Championnat de Kingsmill après avoir dominé le tournoi de bout en bout.

Elle a établi un nouveau record du tournoi en montrant un pointage cumulatif de moins-20. Elle a battu le record d’Annika Sorenstam institué en 2008. Sorenstam avait alors terminé le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-19.

Il s’agit de la huitième victoire de Thompson sur le circuit de la LPGA, elle qui s’était inclinée au tournoi ANA Inspiration, lors duquel elle a été pénalisée de quatre coups pour avoir violé un règlement.

In Gee Chun n’a pas commis de boguey et a terminé sa journée avec une carte de 67, mais elle n’a pas réussi à menacer Thompson. Elle a terminé cinq coups derrière la championne.

Thompson a débuté la journée avec une avance de trois coups et elle a rapidement creusé l’écart entre elle et sa plus proche rivale. Pour se faire, elle a eu recours à un oiselet au premier et au troisième trou. Chun a inscrit un oiselet aux troisième, cinquième et septième trous, se rapprochant à deux coups de Thompson.

La meneuse a répliqué avec un oiselet au neuvième et elle en a ajouté trois autres lors du deuxième neuf. Elle en a finalement réussi un dernier au 15e trou, battant le record du tournoi à ce chapitre. Ce dernier oiselet lui a permis de prendre cinq coups d’avance en tête du classement.

Les Canadiennes Brooke Henderson (70) et Alena Sharp (70) ont respectivement terminé le tournoi au 14e et au 31e rang.