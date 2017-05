Si les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang se tenaient aujourd’hui, l’Allemagne terminerait en tête pour le nombre de médailles d’or et gagnerait le plus de médailles au total.

C’est la prévision de la firme américaine Gracenote, un fournisseur de données sportives et de divertissement qui a dévoilé ses prévisions lundi à neuf mois de l’ouverture des Jeux d’hiver.

L’Allemagne devrait gagner 14 médailles d’or et un total de 35. La Norvège suit avec 12 d’or et 34 dans l’ensemble, devant les États-Unis avec 10 d’or et 32 en tout. Ensuite, le nombre de médailles d’or se répartirait ainsi: la France (9), l’Autriche (7), la Corée du Sud (7), les Pays-Bas (6), la Russie (6) et la Chine (6).

Le Canada devrait gagner 27 médailles au total, quatrième au classement des nations, mais avec seulement cinq médailles d’or. Aux Jeux de Sotchi en 2014, l’équipe canadienne avait récolté 25 médailles, dont 10 d’or.

Ces calculs supposent que l’équipe complète de Russie participera aux jeux.

Le tableau virtuel considère les résultats des derniers championnats du monde et d’autres événements de classe mondiale, accordant plus d’importance aux plus récents.

Les Jeux de Pyeongchang se dérouleront du 9 au 25 février 2018.