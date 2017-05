STRASBOURG, France — La tenante du titre Caroline Garcia a franchi avec succès la première ronde du tournoi de Strasbourg en disposant de Jennifer Brady 6-3, 6-4 tandis que la favorite Caroline Wozniacki a abdiqué pendant son match en raison d’une blessure.

Wozniacki, ancienne no 1 mondiale et actuellement au 12e rang, tirait de l’arrière 7-6 (8), 1-0 face à Shelby Rogers quand elle a déclaré forfait pour une blessure non précisée, à six jours du début des Internationaux de France.

Après un bon début d’année ponctué par des présences en finale à Doha, Dubaï et Miami, Wozniacki a connu des difficultés depuis le début de la saison européenne sur terre battue, subissant des défaites hâtives à Prague et Madrid. Elle a raté les Internationaux de France l’année dernière à cause d’une blessure à la cheville.

Rogers, qui a disputé les quarts de finale à Roland Garros l’an dernier, a sauvé trois balles de set avant de gagner la première manche.

Garcia, 29e joueuse mondiale, a réussi le bris rapidement au set initial mais a commis plusieurs fautes directes au deuixème contre sa rivale américaine. La Française a retrouvé son rythme vers la fin du deuxième set et elle a remporté trois jeux d’affilée pour avancer à la ronde suivante.

Garcia, cinquième tête d’affiche, a mérité son premier titre en plus de deux ans à Strasbourg l’an dernier.

Deux autres Françaises ont subi la défaite. Alizé Cornet s’est incliné aux mains de Peng Shuai 3-6, 7-5, 6-1 et Pauline Parmentier a subi la loi de Madison Brengle 6-1, 4-6, 7-6 (4).