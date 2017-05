SAN ANTONIO — Kawhi Leonard, le meilleur pointeur des Spurs de San Antonio, est officiellement à l’écart pour le match numéro quatre de la finale de l’Ouest, menée 3-0 par les Warriors de Golden State.

Champions en titre dans l’Ouest, les Warriors tentent de devenir le premier club de l’histoire de la NBA à remporter leurs 12 premiers matches des séries.

Leonard a aggravé une entorse à la cheville gauche dans le premier match de la série contre Golden State, au troisième quart. Il n’a pas joué depuis. Sa cheville a subi un premier choc dans le cinquième match du deuxième tour, contre Houston.

Leonard a fourni une moyenne de 27,7 points par match en séries, menant de loin les Spurs à ce chapitre. LaMarcus Aldridge suit à 17,1 points par rencontre.

Les Spurs ont éliminé Memphis et Houston en six matches avant de se buter aux Warriors. Après un score serré de 113-111 en lever de rideau, Golden State a prévalu par 36 et 12 points depuis.

Dans l’Est, les Cavaliers mènent la finale 2-1 à l’approche du quatrième match mardi, à Cleveland.