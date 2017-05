NEW YORK — Didi Gregorius a fait pencher la balance avec un circuit de deux points en quatrième et les Yankees de New York ont vaincu les Royals de Kansas City 4-2, lundi.

L’arrêt-court a donné les devants 3-2 aux siens avec sa deuxième longue balle de la campagne.

Brett Gardner et Chris Carter, premier et neuvième frappeurs, ont également envoyé des balles au-delà des clôtures.

Michael Pineda (5-2) a donné deux points et six coups sûrs en six manches et un tiers, disposant de six frappeurs au bâton.

Deux releveurs ont fait le lien vers Dellin Betances, qui a mérité un troisième sauvetage.

Jorge Bonifacio a cogné un circuit dans une cause perdante. Jason Vargas (5-3) a permis trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.