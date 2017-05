ANAHEIM, Calif. — Talentueux et tenaces, les Ducks continuent néanmoins d’arriver à court en séries. Que ce soit de la chance, au niveau tactique ou au rayon «indéfinissable», il semble manquer quelque chose.

Anaheim a été la proie des Predators de Nashville, victorieux en six matches en finale de l’Ouest. Les Ducks ont remporté le championnat de leur section à chaque saison depuis 2012-13 mais pendant cette période, ils n’ont jamais accédé à la ronde ultime.

«C’est la pire sensation au hockey, a dit le capitaine Ryan Getzlaf. Votre saison est finie et vous n’avez pas la coupe. Ça fait mal, peu importe à quelle ronde.»

Après avoir écarté Edmonton en sept matches au deuxième tour, les Ducks ont subi d’amères défaites lors des deux derniers matches contre la bande de P.K. Subban. Le but décisif est survenu au troisième tiers à chaque fois.

Devant le filet, Pekka Rinne a surclassé John Gibson et Jonathan Bernier, aidant les Predators à éliminer les Ducks pour la troisième fois en sept ans.

«Ce sont eux qui avancent au tableau, mais la série opposait deux bonnes équipes, a dit Getzlaf. Je ne pense pas qu’ils aient grand-chose de plus que nous.»

Les Ducks ont leur place parmi les clubs les plus solides de la dernière décennie, mais ils restent à peu près bredouilles pour ce qui est des séries.

Il semble peu probable qu’on s’oriente vers un grand chambardement, mais à chaque occasion ratée, la fenêtre se referme un peu plus quant à l’idée de profiter des meilleures années du noyau de la formation.

«Je regarde le chemin parcouru et comment nous avons joué, et je ne pense pas pouvoir me plaindre quant à l’effort, a dit l’entraîneur Randy Carlyle, qui a repris la barre des Ducks en juin 2016, peu après le congédiement de Bruce Boudreau pour des insuccès répétés en séries. Oui, nous pouvons assurément faire mieux au niveau de l’exécution, mais l’effort était là. Nous avons joué avec l’énergie du désespoir. Nous n’avons pas baissé les bras.»