BALTIMORE — Ervin Santana n’a permis que deux simples en route vers le 10e jeu blanc de sa carrière, mardi, guidant les Twins du Minnesota vers un gain de 2-0 face aux Orioles de Baltimore.

Santana (7-2) a retiré six frappeurs au bâton et a permis deux buts sur balles. Un seul coureur a atteint le deuxième but. Les seuls qui ont frappé en lieu sûr ont été Welington Castillo, en deuxième, puis Jonathan Schoop, en cinquième.

Santana domine les lanceurs partants des ligues majeures avec une moyenne de 1,80. Il affiche un rendement de 4-0 à l’étranger.

Byron Buxton a fourni un simple en cinquième et deux manches plus tard, Brian Dozier a ajouté son sixième circuit de la saison.

Victorieux dans un troisième match de suite, les Twins ont aussi porté leur dossier à l’étranger à 16-5.

Dylan Bundy (5-3) a permis deux points et six coups sûrs en sept manches. Il a retiré sept frappeurs sur des prises et a concédé trois buts sur balles.

Défaits dans un troisième match d’affilée, les Orioles ont aussi perdu une première série au Camden Yards en 2017. Ils s’étaient imposés à leurs sept premières séries à la maison.

Royals 6 Yankees 2

Danny Duffy a accordé six coups sûrs et deux points mérités en sept manches pour guider les Royals de Kansas City vers une victoire de 6-2 face aux Yankees de New York.

Duffy (4-3), qui a battu les Yankees pour la deuxième fois en une semaine, a profité d’une poussée de trois points en septième couronnée par un circuit de deux points de la recrue Jorge Bonifacio contre le releveur Adam Warren (1-1).

Lorenzo Cain, Whit Merrifield et Mike Moustakas ont également bouclé le circuit pour les Royals lors des septième et huitième manches.

Aaron Hicks, en quatrième, et Chris Carter, une manche plus tard, ont produit les points des Yankees à l’aide de circuits contre Duffy.

Angels 4 Rays 0

Cameron Maybin et Mike Trout ont frappé des circuits en première manche, propulsant les Angels de Los Angeles vers une victoire de 4-0 face aux Rays de Tampa Bay.

Trout en est à 15 circuits cette saison, dont sept depuis 11 matches. Il a atteint les buts dans 40 matches sur 42 cette saison.

Matt Shoemaker (4-2) a signé le gain lors d’un troisième départ de suite. Il a espacé trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers, retirant cinq frappeurs au bâton.

Shoemaker a remporté chacune de ses quatre sorties en carrière contre les Rays.

Les Angels ont gagné leurs trois derniers matches, ainsi que sept de leurs neuf dernières rencontres.

Alex Cobb (4-4) a permis quatre points et sept coups sûrs en sept manches et un tiers.

Tampa Bay a subi trois revers de suite, ce qui survient après une série de quatre victoires.

Rangers 6 Red Sox 11

Xander Bogaerts a cogné trois coups sûrs et fait marquer trois points, Dustin Pedroia a ajouté un double bon pour deux points lors d’une septième manche de quatre points et les Red Sox de Boston ont défait les Ranges du Texas 11-6.

Les Rangers avaient amorcé la soirée avec 11 victoires à leurs 12 dernières sorties. Les 11 points accordés représentent un sommet chez les Rangers cette saison.

Rick Porcello (3-5) a signé seulement une deuxième victoire à domicile cette saison, même s’il a accordé 11 coups sûrs en six manches et deux tiers.

Le lauréat du trophée Cy Young dans la Ligue américaine a donné cinq points, dont quatre mérités, et inscrit quatre retraits sur des prises.

Dans la défaite, Joey Gallo a claqué son 14e circuit de la saison pendant que Shin-Soo Choo faisait produire deux points.

Andrew Cashner (1-4) a lancé pendant cinq manches, concédant cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles. Il a aussi effectué deux mauvais lancers, dont un qui a permis à Bogaerts de croiser le marbre du troisième coussin, donnant aux Red Sox une avance de 2-1 après trois manches.