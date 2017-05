MONTRÉAL — Lance Stroll sera confronté au plus grand défi de sa carrière de jeune pilote de Formule 1 ce week-end, alors qu’il arpentera les rues étroites de Monte-Carlo dans le cadre du Grand Prix de Monaco.

Stroll négociera ce circuit de 3,4 km pour la première fois de sa carrière, et bien qu’il espère pouvoir enfin marquer son premier point de classement, il a reconnu en entrevue mercredi qu’il s’attendait à un week-end difficile.

«J’aurais adoré marquer mon premier point en Russie, vous savez, a-t-il d’abord évoqué. Je ne veux pas être négatif, mais je m’attends à un week-end hasardeux. Ce sera ma première course ici, et ce circuit ne favorise pas notre voiture.»

Le Québécois, qui n’est âgé que de 18 ans, est également désavantagé par sa mince expérience sur les circuits urbains. Le principal intéressé a rappelé qu’il n’avait couru sur de telles pistes qu’à Pau, en France, et à Macao, en Chine, à bord de voitures beaucoup moins puissantes qu’une F1.

Néanmoins, le pilote de Mont-Tremblant compte savourer chaque instant passé sur le bitume de la principauté monégasque, où les amateurs de F1 côtoient les millionnaires.

«C’est un rêve de rouler ici, à Monaco, a-t-il admis. C’est l’une des courses les plus ‘cool’ de la saison. Je regardais le Grand Prix à la télé quand j’étais petit, et maintenant j’y suis. Ce sera très spécial, surtout que j’ai des amis qui se sont déplacés pour l’occasion.

«Mais pour être honnête avec vous, la seule qui m’excite plus que Monaco, c’est Montréal dans deux semaines.»

Des pilotes aux antipodes

Le directeur technique de Williams, Paddy Lowe, a rappelé l’ampleur de la tâche qui attend ses pilotes, Felipe Massa et Stroll. L’approche sera d’autant plus différente que Massa et Stroll sont aux antipodes de la carrière d’un pilote. Stroll disputera le Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière, alors que le Brésilien âgé de 35 ans en sera à sa 15e expérience.

«Monaco est le circuit le plus incroyable et l’une des épreuves phares du calendrier de Formule 1, a dit Lowe. La piste elle-même est très exigeante d’un point de vue technique. Certains endroits sont sinueux, alors que d’autres sont étonnamment rapides, donc la voiture doit avoir d’excellentes qualités mécaniques tout en disposant de très bons appuis aérodynamiques. (…) Les barrières sont très proches dans chaque virage, donc il n’y a pas de place pour l’erreur et les pilotes ne pourront se permettre un moment d’inattention.»

Selon Stroll, la clé pour lui ce week-end sera de tourner le plus possible afin d’acquérir un maximum d’expérience. Il l’a d’ailleurs rappelé à l’approche des premiers essais libres, prévus vendredi.

«J’ai appris à connaître la piste ici par l’entremise des jeux vidéo, mais ceux-ci sont très différents de la réalité», a-t-il confié, avant d’ajouter que selon lui le pire secteur, «c’est le dernier, qui est très rapide et étroit.

«Il faut tourner; il ne faut pas taper, a poursuivi Stroll. Il faut que j’acquière de l’expérience sur cette piste, en effectuant le plus de tours possible, parce qu’il n’y a pas de marge d’erreur ici.»