MOSCOU — La Ligue continentale de hockey (KHL) a dissous une équipe russe dans l’espoir d’atténuer ses problèmes financiers, qui comprennent une dette de plus de 17 millions $ aux joueurs de la ligue.

Le président de la KHL, Dmitry Chernyshenko, a déclaré que la ligue a dissous le Metallurg de Novokuznetsk, qui présentait une piètre fiche de 14-46 et qui disputait ses matchs locaux devant de petites foules cette saison, afin d’être plus rentable d’un point de vue commercial.

Le club croate Medvescak Zagreb a dit en mars qu’il se retirera de la KHL afin de rejoindre la ligue autrichienne EBEL.

Chernyshenko a mentionné que la KHL — qui est considérée par de nombreux observateurs comme étant la deuxième meilleure ligue sur la planète après la LNH — a été frappée de plein fouet par un nombre «sans précédent» de retards de paiement aux joueurs totalisant 1 milliard de roubles (17,7 millions $).

Sept des 29 équipes de la KHL ont «régulièrement» des retards de paiement aux joueurs, et certains d’entre eux attendent depuis maintenant six mois, a-t-il ajouté.

Des 27 équipes qui poursuivront leurs activités la saison prochaine, la KHL en retranchera trois autres pour la saison 2018-19, a déclaré Chernyshenko. Un système d’évaluation statistique qui mesurera les performances des équipes sur la patinoire, leurs finances et l’intérêt des amateurs envers elles sera utilisé pour déterminer l’identité des trois clubs qui seront éliminés.

La ligue prévoit également réduire le plafond salarial et colmater les brèches dans sa charte qui favorisent les équipes aux poches profondes. Cela pourrait rendre la ligue plus compétitive et réduire la domination des équipes riches telles que le CSKA Moscou et le SKA Saint-Pétersbourg, qui sont financées par des sociétés publiques qui contrôlent les marchés pétrolier et gazier russes.