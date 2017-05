BALTIMORE — Jose Berrios a limité l’adversaire à deux coups sûrs en sept manches de travail, Kennys Vargas a produit deux points et les Twins du Minnesota l’ont emporté 4-3, mercredi après-midi, pour balayer une première série de trois matchs contre les Orioles à Baltimore depuis 1996.

Eduardo Escobar a frappé deux coups sûrs et produit un point pour les Twins, qui ont gagné six de leurs sept derniers matchs et qui présentent le meilleur dossier des Ligues majeures à l’extérieur (14-5).

Berrios (3-0) a accordé trois points et quatre coups sûrs en six manches et un tiers de travail, en plus de retirer sept frappeurs au bâton. Il a été retiré du monticule en septième, après avoir alloué des circuits en solo à Chris Davis et Jonathan Schoop qui rétrécissaient l’écart à 4-3.

Taylor Rogers a fait fendre l’air à Davis alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers après deux retraits en huitième manche, puis Brandon Kintzler a enregistré les trois retraits de la neuvième pour obtenir son 12e sauvetage en 13 tentatives jusqu’ici cette saison.

Il s’agissait du quatrième balayage des Twins cette saison — égalant ainsi leur total de la dernière campagne.

Le partant des Orioles Chris Tillman (1-1) a distribué quatre points et neuf coups sûrs en cinq manches sur la butte.