SAINT-LOUIS — Darryl Sydor est de retour avec les Blues de St. Louis à titre d’entraîneur-adjoint, et auprès de son mentor Mike Yeo.

Sydor a accepté une entente de trois saisons mercredi.

Âgé de 45 ans, l’ancien défenseur a mis fin à sa carrière dans la LNH avec les Blues en 2009-2010. La saison suivante, il a amorcé une nouvelle phase de sa vie professionnelle en se joignant aux Aeros de Houston, de la Ligue américaine de hockey, que dirigeait Yeo.

Sydor a ensuite suivi Yeo au Minnesota, où il a passé cinq saisons avec le Wild avant de devenir un entraîneur-adjoint avec le club-école des Blues dans la Ligue américaine, alors établi à Chicago.

Sydor a porté les couleurs de six équipes dans la LNH et fait graver son nom sur la coupe Stanley avec les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay.