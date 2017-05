EDEN PRAIRIE, Minn. — Teddy Bridgewater a atteint une étape de sa rééducation où il est capable de reculer et de lancer le ballon en s’appuyant sur son genou gauche reconstruit. Mais la date d’un retour au jeu pour le quart de 24 ans des Vikings du Minnesota demeure très incertaine.

«Nous souhaitons qu’il pourra, éventuellement, faire un retour sur le terrain, mais ça demeure l’élément inconnu, a déclaré le directeur général Rick Spielman.

Ce dernier a profité de l’occasion, mercredi, pour préciser que Bridgewater n’avait toujours pas obtenu le feu vert pour prendre part à des séances d’entraînement complètes.

Il fallait sans doute s’y attendre si l’on tient compte du fait qu’il a subi, il y a moins de neuf mois, une dislocation, une déchirure du ligament croisé antérieur et d’autres dommages ligamentaires lors d’un entraînement sans contact.

Mais les Vikings ont laissé planer un certain optimisme vis-à-vis la guérison de Bridgewater, mardi, en affichant une séquence vidéo longue de 38 secondes, au ralenti, où on voit le jeune quart reculer de quelques pas et effectuer des passes.

La première séance d’entraînement de groupe de l’entra-saison, mardi, n’avait pas été ouverte aux journalistes.

«Nous voulions au moins diffuser quelque chose pour montrer qu’il s’agissait d’un stade de sa rééducation», a expliqué Spielman.

Les journalistes ont eu accès à la séance d’entraînement de mercredi, mais Bridgewater n’y était pas. Spielman a fait savoir qu’il était allé rencontrer son médecin pour un rendez-vous déjà planifié.

«En ce moment, il demeure limité dans ce qu’il peut faire, mais c’est du progrès», a noté Spielman.

Le directeur général des Vikings a refusé de donner des détails plus précis, notamment si la progression de Bridgewater dépassait les attentes, respectait l’échéancier ou s’il accusait un recul face au programme mis de l’avant.

Spielman n’a pas voulu se prononcer sur la possibilité que Bridgewater participe au camp d’entraînement officiel, et il analysera la situation au jour le jour.

Bridgewater n’a toujours pas rencontré les médias depuis sa blessure, se contentant de quelques messages sur Instagram et Twitter. Mais ce qui est clair, c’est qu’il affiche une attitude on ne peut plus positive.

«Il faut presque retenir Teddy et l’empêcher de trop en faire, parce qu’il est tellement consciencieux dans ce qu’il tente d’accomplir», a fait remarquer Spielman.

Résistent aussi, si l’on tient compte de l’atrocité de la blessure qu’il a subie.

«Teddy est un dur de dur», a d’ailleurs affirmé le coordonnateur à l’attaque Pat Shurmur.