WINDSOR, Ont. — Jeremiah Addison, un espoir du Canadien de Montréal, a marqué trois buts et il a été la figure dominante d’une victoire de 4-2 des Spitfires de Windsor sur les Otters d’Erie lors du dernier match du volet préliminaire de la Coupe Memorial, présenté mercredi à Windsor.

Avec cette victoire, les Spitfires, invités à titre d’équipe-hôtesse, accèdent directement à la grande finale du tournoi, qui sera jouée dimanche.

Quant aux Otters, les champions de la Ligue junior de l’Ontario, ils disputeront la demi-finale de vendredi contre les Sea Dogs de Saint-Jean, monarques de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le club vainqueur rejoindra les Spitfires en finale.

Le défenseur Mikhail Sergachev, le premier choix du Tricolore en juin dernier, a marqué l’autre filet des Spitfires, qui ont gagné leurs trois matchs du volet préliminaire.

Gabriel Vilardi a récolté des mentions d’aide sur chacun des buts d’Addison pendant que le gardien Michael DiPietro repoussait 33 rondelles.

La riposte est venue de Kyle Maksimovich et de Taylor Raddysh, tous deux en troisième période. Le gardien Troy Timpano a réalisé 15 arrêts dans les filets des Otters.

Addison a ouvert la marque à 5:50 de la première période, soit quatre secondes après la conclusion de pénalités mineures doubles. Le patineur de 20 ans, un choix de septième ronde en 2015, a touché la partie supérieure du filet après avoir accepté une passe de Vilardi de derrière le filet de Timpano.

Deux jours après avoir marqué 12 buts contre les Sea Dogs, les Otters ont dû patienter pendant plus de dix minutes avant de tester DiPietro. Ils ont été limités à seulement cinq tirs pendant les 20 premières minutes de jeu alors qu’ils en avaient obtenu 74 lors de leurs deux premières sorties.

La meilleure chance des Otters au premier vingt est survenue lors d’une poussée à quatre contre deux, menée par Dylan Strome et Alex DeBrincat, mais une passe de trop est venue bousiller cette opportunité.

Jeremy Bracco a ensuite eu une occasion en or de doubler l’avance des Spitfires avec 4:29 à jouer à l’engagement initial, mais une réaction désespérée de Timpano a privé les Spitfires d’un but.

Le gardien des Otters a toutefois été impuissant 30 secondes plus tard devant Addison, qui l’a battu d’un tir vif du côté rapproché.

Avant la fin de la période, Strome et TJ Fergus ont écopé de pénalités consécutives, permettant aux Spitfires de profiter d’un avantage numérique de deux joueurs pour amorcer le deuxième vingt.

Les Spitfires n’ont pas raté leur chance lorsque Sergachev a battu Timpano d’un tir de la ligne bleue, du côté du bloqueur, après seulement 43 secondes de jeu.

Ce fut le seul but de la période malgré le fait que les Otters ont dominé au chapitre des tirs aux buts, 15-5.

Maksimovich a finalement réussi à inscrire les Otters au tableau avec 11:50 à jouer à la troisième période, mais Addison a complété son tour du chapeau quelque cinq minutes plus tard.

Les Otters ont retiré Timpano au profit d’un sixième attaquant avec 3:20 à écouler et ont profité d’une supériorité numérique de six contre quatre à la suite d’une pénalité aux Spitfires à 17:28. Six secondes plus tard, Raddyish a déjoué DiPietro d’un tir entre les jambières pour porter le score 4-2.

Les Otters ont accentué la pression, mais DiPietro a réalisé plusieurs arrêts de qualité pour confirmer la présence des Spitfires en grande finale.