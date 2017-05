NEW YORK — Le match entre les Royals de Kansas City et les Yankees de New York prévu jeudi après-midi a été remis à cause de la pluie.

L’annonce a été faite environ quatre heures avant le début de la rencontre, qui devait être la dernière d’une série de quatre matchs entre les deux équipes. Les prévisions météorologiques font état d’une pluie soutenue pendant la majeure partie de la journée.

Le match sera plutôt repris le 25 septembre au Yankee Stadium, et il donnera le ton au dernier séjour à domicile de la saison régulière de l’équipe new-yorkaise.