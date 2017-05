MONTRÉAL — Ce que Lance Stroll redoutait tant s’est produit. Sa journée de travail sur le circuit de Monte-Carlo a pris fin abruptement après qu’il soit entré en collision avec une barrière de sécurité, à mi-chemin de la deuxième séance d’essais libres jeudi au Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Stroll, qui est âgé de 18 ans, a poussé un peu trop et perdu la maîtrise de sa voiture Williams à l’entrée du virage Massenet, près du casino. En conséquence, il a endommagé la suspension avant du côté droit et provoqué l’interruption temporaire de la séance. Le pilote recrue a terminé sa journée de travail en ayant effectué 27 tours, la plupart d’entre eux en pneus ultra-tendres.

Mercredi, le Québécois avait indiqué que la clé pour lui ce week-end consistait à effectuer le plus de tours possible afin de se familiariser avec le circuit, sur lequel il n’a jamais couru. Stroll pourra toutefois se consoler puisque ses mécaniciens auront une journée pour réparer les dégâts sur la voiture, vendredi, avant de la retourner en piste pour la troisième séance d’essais libres samedi matin. La séance de qualifications suivra quelques heures plus tard.

Stroll n’est pas la première recrue à mordre la poussière sur ce circuit urbain de 3,4 km. Max Verstappen tentera dimanche de terminer le Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière, après avoir été contraint à l’abandon alors qu’il pilotait pour Toro Rosso en 2015 et pour Red Bull la saison dernière.

La journée avait pourtant bien commencé pour Stroll, qui avait réalisé le 16e meilleur temps lors de la première séance d’essais libres, à plus de deux secondes du meneur provisoire — Lewis Hamilton — et à un peu moins d’une seconde de son coéquipier Felipe Massa, qui avait pris temporairement la 11e place.

Le pilote de Mont-Tremblant tentera d’inscrire un premier point de classement dimanche, à sa sixième course en carrière. Il tentera également de terminer une troisième épreuve consécutive, après avoir pris le 11e rang au Grand Prix de Russie et le 16e au Grand Prix d’Espagne.