NUREMBERG, Allemagne — Yaroslava Shvedova est la plus récente joueuse à se retirer de la Coupe de Nuremberg, jeudi, lorsqu’elle s’est blessée après avoir concédé le premier set 6-4 à la Japonaise Misaki Doi en quarts de finale.

Doi est la première à atteindre le carré d’as, où elle affrontera la gagnante du match entre la Néerlandaise Kiki Bertens et l’Américaine Alison Riske.

La qualifiée tchèque Barbora Krejcikova est venue de l’arrière pour vaincre Carina Witthoft, la dernière Allemande en lice dans ce tournoi sur la terre battue, en trois manches de 3-6, 6-3, 7-6 (2). Krejcikova aura rendez-vous en demi-finales avec la vainqueure du duel entre la deuxième tête de série Yulia Putintseva et la Roumaine Sorana Cirstea.

L’abandon de Shvedova survient au lendemain de celui de Laura Siegemund en raison d’une blessure à un genou. Lundi, la Québécoise Eugenie Bouchard avait déclaré forfait en raison d’une blessure à une cheville, et plus tôt dans le tournoi Alexandra Cadantu et Maria Sakkari — qui affrontait Doi au premier tour — avaient pris la même décision.