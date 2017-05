–

HOCKEY

Dans la Ligue nationale, le match décisif de la série finale de l’Association Est opposera ce soir à Pittsburgh les Penguins aux Sénateurs d’Ottawa.

Les Penguins pourraient compter sur le retour au jeu du défenseur Justin Schultz et de l’ailier Patric Hornqvist.

Chez les Sénateurs, l’entraîneur Guy Boucher a invité ses joueurs à ne pas se laisser intimider par le public qui leur sera hostile.

L’équipe gagnante affrontera en finale de la coupe Stanley les champions de l’Ouest, les Predators de Nashville.

–

TENNIS

Le Canadien Milos Raonic a atteint les demi-finales du tournoi de Lyon, en France, après avoir pris la mesure du Portugais Gastao Elias en deux manches de 6-4 et 6-3.

L’Ontarien affrontera le vainqueur du duel entre le Tchèque Tomas Berdych et le Français Gilles Simon.

–

Kei Nishikori passe en quarts de finale de l’Omnium de Genève,

Pour ce faire, le Japonais a vaincu le Sud-Africain Kevin Anderson en trois manches de 2-6, 6-4 et 7-6 (6).

–

COURSE AUTOMOBILE

En course automobile, le vétéran Sebastian Vettel, au volant de Ferrari, a dominé les deux premières séances d’essais libres en vue du Grand Prix de Formule 1 de Monaco qui sera disputé dimanche.

Le Québécois Lance Stroll a fini sa journée dans une barrière de sécurité lors la deuxième séance d’essais libres. Il avait réalisé le 16e meilleur temps lors de la première séance.

Le pilote Daniel Ricciardo, de Red Bull, a fini deuxième. Le coéquipier de Vettel, Kimi Raikkonen, a signé le troisième meilleur temps.

–

BASEBALL

Les Pirates de Pittsburgh ont vaincu les Braves d’Atlanta 9-4 cet après-midi.

Défaite de 4-2 des Nationals de Washington face aux Mariners de Seattle.

Le match entre les Royals de Kansas City et les Yankees de New York, prévu cet après-midi, a été remis au 25 septembre à cause de la pluie.

–

SOCCER-RONALDO-IMPÔTS

Les procureurs espagnols songent à déposer des accusations d’évasion fiscale contre une autre vedette de soccer Cristiano Ronaldo.

Le joueur étoile est soupçonné d’avoir omis de verser 15 millions d’euros (soit plus de 22 millions $ CAN) à l’État entre 2011 et 2014.

Ils décideront d’ici la fin du mois de juin s’ils déposent des accusations.

–

