ANN ARBOR, Mich. — Stacy Lewis a signé une carte de 65, sept coups sous la normale, et elle s’est hissée au premier rang du Championnat Volvik de la LPGA.

La golfeuse américaine doit cependant partager le sommet du classement avec une rivale inattendue, soit Wei-Ling Hsu, de Taïwan, qui n’a inscrit qu’un seul top-10 depuis le début de sa carrière sur le circuit de la LPGA.

Hsu a enregistré des aigles sur deux de ses cinq premiers trous, et avait déjà retranché six coups à la normale après six trous.

Hsu et Lewis détiennent une avance d’un coup sur l’Américaine Nelly Korda.

Lewis, une ancienne numéro un mondiale, n’a pas gagné un seul tournoi à ses 72 dernières sorties, soit depuis juin 2014. Elle totalise 11 victoires sur le circuit féminin et elle a terminé deuxième en 25 occasions, dont 12 fois depuis son dernier triomphe.

L’Ontarienne Brooke M. Henderson a inscrit le meilleur score parmi les quatre Canadiennes inscrites à la compétition, soit 71 grâce à des oiselets consécutifs aux 17e et 18e trous.

Malgré un aigle au 14e trou, Maude-Aimée Leblanc a dû se contenter d’un score de 73. La Québécoise s’est tiré dans le pied en inscrivant des doubles bogueys aux 7e et 11e trous.

Jennifer Ha et Alena Sharp ont connu des journées difficiles, avec des scores respectifs de 76 et 77.