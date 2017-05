FORT WORTH, Texas — Kelly Kraft, Derek Fathauer et la recrue J.T. Poston ont tous trois joué 65, cinq coups sous la normale, et ils se partagent le premier rang à l’issue du premier parcours du tournoi Colonial.

Jon Rahm, Scott Brown et Graeme McDowell suivent à un coup du trio de meneurs. Kraft et McDowell sont les deux seuls joueurs à ne pas avoir commis un seul boguey.

Brown occupait le premier rang à six coups sous la normale avant de commettre un double boguey lors du dernier trou.

Les Américains Phil Mickelson et Zach Johnson, qui comptent deux victoires au Colonial, ont tous deux inscrit des oiselets sur leurs trois derniers trous et ils font partie d’un groupe de six joueurs ayant ramené des cartes de 67.

Seulement 33 des 121 joueurs inscrits ont joué sous la normale, dont le Canadien Grame DeLaet, qui a signé une carte de 69.

Son compatriote Nick Taylor a joué 70, tout comme le champion en titre Jordan Spieth, qui tente de rebondir après avoir été exclu des deux dernières rondes lors de chacune de ses deux dernières sorties sur le circuit.

Le Canadien Adam Hadwin a complété la première ronde avec un score de 71, deux coups de mieux que son compatriote Jamie Sadlowski. Quant à Mackenzie Hughes, il n’a pu faire mieux qu’une ronde de 75.