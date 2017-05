PARIS — Dans sa quête d’un 10e titre aux Internationaux de tennis de France, Rafael Nadal pourrait affronter Novak Djokovic dès les demi-finales.

Nadal, quatrième tête de série, le seul joueur à compter neuf trophées d’un tournoi du Grand Chelem à son palmarès, entreprendra le tournoi contre le Français Benoit Paire.

Nadal s’est montré le joueur dominant de la saison sur la terre battue et il a gagné 17 matchs d’affilée sur sa surface favorite, tandis que Djokovic s’est récemment montré à court de forme et de confiance.

« Rafa, en compagnie de Roger (Federer), a été le meilleur joueur cette année en terme de résultats, a déclaré Djokovic. Leur niveau de tennis est assez formidable. Rafa joue sur sa surface préférée et avec confiance, beaucoup mieux que l’année dernière. Je le vois certainement comme le principal favori de ce tournoi.»

Federer, qui a gagné les Internationaux d’Australie en janvier, sera absent à Paris après avoir décidé de faire l’impasse sur toute la saison de terre battue pour se concentrer sur sa préparation pour les tournois sur gazon et surface dure.

Beaucoup de choses ont changé pour Djokovic depuis que le Serbe a complété un Grand Chelem en carrière aux Internationaux de France l’année dernière en triomphant d’Andy Murray en finale.

L’étoile de Djokovic a pâli après sa victoire sur l’argile rouge parisienne puisqu’il a perdu au troisième tour à Wimbledon, sa défaite la plus hâtive en Grand Chelem en sept ans. Il a ensuite été éliminé dès le premier tour aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, a atteint la finale aux Internationaux des États-Unis et a de nouveau perdu rapidement en Australie.

Djokovic, qui a cédé le premier rang mondial à Murray l’an dernier, a gagné un seul de ses 11 derniers tournois.

«C’est un sentiment extraordinaire d’être de retour et de regarder ce trophée. Ça rappelle les souvenirs de l’année dernière, a déclaré Djokovic lors de la cérémonie de tirage au sort. Gagner ici m’a permis d’éprouver des sentiments uniques, ç’a été l’un des points saillants de ma carrière.»

Djokovic, qui souhaite que l’entrée en scène de son nouvel entraîneur Andre Agassi l’aidera à retrouver de son brio au cours de la prochaine quinzaine, amorcera la défense de son titre contre Marcel Granollers, 76e joueur mondial.

Le favori Murray, qui disputera son premier match contre Andrey Kuznetsov, se retrouve dans la même moitié de tableau que le champion 2015 et troisième tête d’affiche Stanislas Wawrinka, qu’il pourrait rencontrer en demi-finales. Avant cette étape, il peut anticiper une possible confrontation avec Juan Martin del Potro au troisième tour si l’Argentin se rétablit à temps de problèmes à l’épaule et au dos.

Le Canadien Milos Raonic, cinquême tête de série, a rendez-vous avec le Belge Steve Darcis à son premier match.

En l’absence de Serena Williams et Maria Sharapova, le tableau féminin est grand ouvert cette année. Un match intrigant au premier tour mettra à l’affiche la tenante du titre Garbine Muguruza contre la championne de 2010 Francesca Schiavone, tandis que la favorite Angelique Kerber fera face à Ekaterina Makarova, 40e mondiale.

Parmi les autres têtes d’affiche, Simona Halep, no 3, fera face à Jana Cepelova en première ronde si une blessure à sa cheville droite ne l’empêche pas de jouer.

Eugenie Bouchard, de Westmount, au 56e rang, sera confrontée à la Japonaise Risa Ozaki, no 72, en lever de rideau. À leur unique face à face, Bouchard l’avait emporté en trois manches à Indian Wells l’an dernier.

Williams est absente parce qu’elle est enceinte tandis que le rang de Sharapova ne lui a pas permis d’accéder directement au tournoi après une suspension de 15 mois pour dopage. Les organisateurs ont décidé de ne pas lui accorder une invitation.

Le tournoi se met en branle dimanche à Roland Garros.