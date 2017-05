STERLING, Va. — Larry Mize a rejoint Bernhard Langer au sommet du classement du Championnat senior de la PGA après avoir remis une première carte de 65 sur le parcours Trump National.

Mize était à moins-5 après 10 trous quand le jeu a été interrompu en raison d’orages, jeudi. Il a ajouté trois birdies et commis un bogey vendredi.

Langer tente de remporter un neuvième tournoi majeur sur le Circuit des Champions, ce qui constituerait un record. Âgé de 58 ans, Mize a quant à lui gagné neuf tournois en neuf ans sur le circuit. Reconnu pour sa touche sur les verts, Mize n’a eu besoin que de 25 coups roulés en première ronde.

Vijay Singh se trouve à un coup des meneurs. Le golfeur de 54 ans joue toujours un calendrier complet sur le circuit de la PGA en plus de prendre le départ lors de quelques tournois du circuit réservé aux 50 ans et plus.