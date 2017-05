VIRGINIA WATER, Royaume-Uni — Le Belge Thomas Pieters, l’Italien Francesco Molinari et l’Écossais Scott Jamieson se trouvent à égalité au sommet à mi-chemin du Championnat BMW.

Les trois golfeurs se trouvent à sept coups sous la normale, un de mieux que l’Allemand Max Kieffer.

Pieters, qui a terminé à égalité au quatrième rang du Tournoi des Maîtres, son dernier tournoi, a remis une carte de 69, soit moins-3.

Molinari a perdu deux coups sur le neuf d’aller, mais il est revenu au plus fort de la course en calant trois birdies à ses six derniers trous, pour un pointage de 70.

Jamieson a quant à lui commencé sa journée en perdant trois coups à ses trois premiers trous pour se retrouver à cinq coups du sommet, mais une séquence de six birdies en sept trous lui a permis d’inscrire un 70 et de rejoindre les meneurs.

Henrik Stenson (71) et Lee Westwood (69) sont quant à eux à deux coups du trio de tête, en compagnie de Branden Grace (71) et de Byeong-Hun An (69).

Justin Rose, médaillé d’or des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, a eu besoin d’un aigle au dernier trou pour éviter la coupure. Il se trouve à plus-2.