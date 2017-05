WASHINGTON — Max Scherzer a donné trois coups sûrs en huit manches et deux tiers, Bryce Harper et Michael A. Taylor ont claqué des circuits de deux points et les Nationals de Washington ont défait les Padres de San Diego 5-1.

Scherzer (5-3) a inscrit 13 retraits au bâton, un sommet personnel depuis le début de la saison. Il a concédé un simple à Austin Hodges en deuxième manche, un circuit à Ryan Schimpf en quatrième et un simple à Allen Cordoba en neuvième.

Avant ce coup sûr, Scherzer avait retiré 14 frappeurs consécutifs. Après un but sur balles à Yangervis Solarte, le gérant par intérim Chris Speier a payé une visite à son lanceur mais l’a laissé au monticule.

Toutefois, après un retrait sur des prises et un frappeur atteint, Speier a fait appel à Koda Glover, qui a inscrit un retrait sur trois prises contre Hunter Renfroe pour son quatrième sauvetage de la saison.

Trea Turner a frappé un circuit en solo dès la première manche contre Luis Perdomo (0-2). Taylor a cogné sa longue balle en quatrième manche et Harper a mis le match hors de portée avec son circuit, contre Kirby Yates, en septième.

Reds 5 Phillies 2

Tim Adleman a alloué un seul coup sûr en huit manches au monticule, Adam Duvall et Scott Schebler ont bouclé le circuit et les Reds de Cincinnati ont vaincu les Phillies de Philadelphie 5-2.

Adleman (3-2) a amorcé la rencontre avec une moyenne de points mérités de 6,19 et n’avait jamais lancé pendant plus de sept manches en 19 départs en carrière. Il a inscrit quatre retraits au bâton et donné deux buts sur balles.

Andres Blanco a été le seul frappeur des Phillies à obtenir un coup sûr contre Adleman, soit un simple en première manche.

Après avoir gagné 11 de leurs 20 premières rencontres, les Phillies présentent une fiche de 5-21 depuis.

Mets 8 Pirates 1

Neil Walker a frappé deux circuits à son retour chez lui et Jacob deGrom a donné du repos à la relève des Mets de New York, qui ont battu les Pirates de Pittsburgh 8-1.

Walker, qui a grandi à Pittsburgh et qui a joué sept saisons avec les Pirates, a complété la rencontre avec trois coups sûrs en cinq apparitions au marbre et il a produit quatre points. Il a claqué une longue balle de deux points aux dépens de Chad Kuhl (1-5), en troisième manche, avant d’étirer les bras en solo en cinquième.

DeGrom (4-1) est devenu le premier partant des Mets depuis juin 2016 à retirer un adversaire en huitième manche. Il a été d’office pendant huit manches et un tiers, allouant un point, un but sur balles en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises. DeGrom a également obtenu deux des 12 coups sûrs des Mets.

Gregory Polanco est revenu au jeu et il a frappé deux des six coups sûrs des Pirates, dont un circuit en solo en quatrième manche.

Kuhl n’a pas dépassé la cinquième manche pour un septième départ de suite. Il a concédé cinq points en quatre manches et un tiers et il n’a pas gagné depuis le 8 avril.

Angels 5 Marlins 8

Giancarlo Stanton a frappé un long circuit, évalué à une distance de 460 pieds du marbre, et les Marlins de Miami ont battu les Angels de Los Angeles 8-5.

Le circuit de deux points de Stanton était son 12e de la campagne, mais son premier depuis le 8 mai. Il est survenu durant une première manche de quatre points des Marlins. Justin Bour a claqué une longue balle de trois points et J.T. Realmuto a ajouté un circuit en solo.

Dan Straily (3-3) a accordé trois points en cinq manches et un tiers et il a remporté un deuxième départ de suite.

A.J. Ramos est entré dans la partie alors qu’il y avait un coureur sur les sentiers et deux retraits en neuvième manche. Il a retiré Mike Trout sur une chandelle pour enregistrer un cinquième sauvetage cette saison.

Jesse Chavez (4-6) a permis cinq points en trois manches et deux tiers, sa plus courte sortie de la saison. Sa moyenne de points mérités a grimpé à 5,09.

Cardinals 0 Rockies 10

Le lanceur recrue Antonio Senzatela a lancé pendant huit manches pour partager la tête des Majeures au chapitre des victoires et les Rockies du Colorado ont écrasé les Cardinals de St. Louis 10-0.

Senzatela (7-1) a éparpillé cinq coups sûrs et il a montré beaucoup de calme pour une recrue de 22 ans. Il a rejoint Clayton Kershaw, Dallas Keuchel et Ervin Santana avec sept victoires cette saison.

Charlie Blackmon a étiré les bras et il a frappé un simple productif lors d’une huitième manche de huit points des Rockies.

Carlos Martinez (3-4) a concédé trois points en sept manches et un tiers pour les Cardinals. Il a retiré neuf adversaires au bâton.