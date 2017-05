CLEVELAND — Un double de deux points de Jorge Bonifacio contre Andrew Miller a rompu l’égalité en huitième manche et mené les Royals de Kansas City vers un gain de 6-4 contre les Indians de Cleveland vendredi soir.

Les Royals ont entamé le match avec le plus faible pourcentage victorieux dans la Ligue américaine, mais ont effacé un déficit de 4-0.

Brandon Moss a cogné un circuit de trois points en quatrième manche et Mike Moustakas a ajouté une claque en solo en cinquième pour égaler le score.

Lorenzo Cain a amorcé la remontée victorieuse avec un simple contre Bryan Shaw (1-1). Miller a forcé Eric Hosmer à frapper un roulant mais le joueur d’arrêt-court Francisco Lindor n’a pu saisir la balle pour sa quatrième erreur de la saison.

Miller a retiré Salvador Perez sur un ballon en territoire hors-ligne, mais le double de Bonifacio au champ centre gauche a poussé ses deux coéquipiers à la plaque.

Athletics 4 Yankees 1

Une erreur du releveur Tyler Clippard en voulant prendre en défaut un coureur adverse a mené à une poussée de deux points des Athletics d’Oakland en huitième manche et à une victoire de 4-1 contre les Yankees de New York.

La bourde de Clippard est venue gâcher une solide performance de Masahiro Tanaka (5-4) qui a amassé 13 retraits sur des prises, un sommet personnel en carrière. Tanaka a quitté le match, alors que le score était encore de 0-0, après un simple d’Adam Rosales après un retrait en huitième manche. Jed Lowrie et Khris Davis ont enchaîné avec des coups sûrs productifs contre Clippard.

Stephen Vogt a ajouté un circuit de deux points en neuvième manche contre Jonathan Holder.

Appelé à remplacer Kendall Graveman, ennuyé par un malaise à l’épaule, Sean Manaea (3-3) a tenu tête à Tanaka en concédant quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches. Il a obtenu six retraits au bâton.

Ryan Madson a été parfait en huitième manche et les Yankees ont rempli les coussins en neuvième contre Santiago Casilla avant que Didi Gregorius ne frappe un ballon sacrifice.

Mariners 0 Red Sox 3

Eduardo Rodriguez a blanchi ses adversaires pendant six manches et les Red Sox de Boston ont profité d’une performance médiocre des Mariners de Seattle pour signer un cinquième gain consécutif, 3-0.

Rodriguez (4-1), qui a gagné ses trois derniers départs, a lancé pendant six manches. Il a concédé cinq coups sûrs et obtenu quatre retraits sur des prises. Il a effectué 112 lancers, un sommet personnel cette saison.

Craig Kimbrel a mérité un 13e sauvetage.

Rodriguez a lancé pendant au moins six manches lors de chacune de ses sept dernières sorties et présente une fiche globale de 4-0 durant cet intervalle.

Le seul point dont Rodriguez a eu besoin est venu en deuxième manche lorsque Hanley Ramirez a croisé le marbre à la suite d’un roulant de Josh Rutledge.

Les Red Sox ont ajouté deux points en sixième à l’aide d’um mauvais lancer et d’une balle passée.

Le revers est allé au dossier de Yovani Gallardo (2-5), qui a donné trois points et sept coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Les Mariners ont gagné un seul de leurs sept derniers matchs.

Orioles 0 Astros 2

Jake Marisnick et Carlos Beltran ont étiré les bras pour donner un petit coussin à Joe Musgrove et les Astros de Houston ont blanchi les Orioles de Baltimore 2-0.

Marisnick a cogné une longue balle après un retrait en troisième manche et celle de Beltran est survenue après deux retraits en sixième.

Musgrove (4-4) a alloué quatre coups sûrs en sept manches de travail avant que la relève des Astros vienne infliger aux Orioles un cinquième revers de suite. Musgrove a rebondi après avoir concédé huit coups sûrs et sept points en trois manches à son dernier départ.

Ken Giles a été parfait en neuvième manche et il a inscrit un 14e sauvetage cette saison.

Kevin Gausman (2-4) a donné huit coups sûrs et deux points en six manches et deux tiers pour les Orioles, qui ont perdu sept de leurs neuf dernières parties.

Rays 5 Twins 2

Chris Archer a amassé 11 retraits sur des prises et les Rays de Tampa Bay ont frappé trois circuits dans une victoire de 5-2 contre les Twins du Minnesota.

Archer (4-3) a accordé deux points et cinq coups sûrs en sept manches et deux tiers et a inscrit au moins dix retraits au bâton pour la quatrième fois en cinq départs depuis le début de mois de mai.

Alex Colome a inscrit les quatre derniers retraits du match et il a mérité un 13e sauvetage. Il a notamment gagné son duel contre Miguel Sano avec deux coureurs sur les sentiers en huitième manche.

Logan Morrison, Kevin Kiermaier et Steven Souza fils ont cogné les longues balles des vainqueurs.

La défaite est allée au dossier de Hector Santiago (4-3), victime de trois points et quatre coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Kennys Vargas et Brian Dozier ont fait marquer les points des Twins.

Tigers vs White Sox (1er match annulé)

Le premier match d’un programme double entre les Tigers de Detroit et les White Sox de Chicago a été annulé à cause de la pluie.

La deuxième rencontre a commencé avec un retard d’une heure et 25 minutes.

L’annulation du premier match est la 26e de la campagne, une de plus que durant toute la saison 2016, selon le Baseball majeur.

Les Tigers et les White Sox reprendront le match samedi dans le cadre d’un programme double à compter de 13 h 10. Le deuxième affrontement commencera peu de temps après la conclusion du premier.