STERLING, Va. — Bernhard Langer dispose d’un coussin de deux coups en tête du Championnat senior de la PGA, samedi, après avoir joué 67 en deuxième ronde sur le parcours Trump National.

Langer est au sommet de son art à l’âge de 59 ans, et il convoite ce week-end un neuvième titre majeur en carrière. L’Allemand affiche un score cumulatif de moins-32 lors de ses six dernières rondes, si on remonte à sa victoire de la semaine dernière au tournoi Regions Tradition.

Le vétéran a profité de conditions de jeu idéales samedi matin pour compléter les cinq derniers trous de la deuxième ronde à moins-1. Le tournoi a été interrompu vendredi après-midi en raison des puissantes bourrasques de vent qui ont balayé le parcours du président américain Donald Trump, situé tout juste à l’extérieur de Washington.

Après 36 trous, Langer était à moins-12 (132). Scott McCarron a aussi complété le parcours en 67 coups pour aboutir à deux coups de Langer, tout comme Vijay Singh.