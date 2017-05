LYON, France — Le Français Jo-Wilfried Tsonga a décroché son premier titre sur la terre battue après avoir défait Tomas Berdych 7-6 (2), 7-5 en finale de l’Omnium de Lyon, samedi.

Tsonga n’a concédé que trois points avec sa première balle. Il a décoché un total de 13 as, en plus de préserver les trois balles de bris offertes au Tchèque, troisième tête de série.

Cette victoire est survenue à la veille du début des Internationaux de tennis de France, à Paris. Aucun Français n’a remporté le tournoi de Roland-Garros depuis la conquête de la Coupe des Mousquetaires de Yannick Noah en 1983.

Après avoir assisté à la naissance de son premier enfant et s’être blessé à l’épaule droite, Tsonga n’avait disputé que quatre matchs en deux mois avant de se présenter à Lyon. Il a gagné deux titres consécutifs en salle en février à Rotterdam et Marseille, mais a dû déclarer forfait à cause de sa blessure avant son match de deuxième tour au Masters de Madrid ainsi qu’au Masters de Rome.