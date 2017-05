CHICAGO — Les Tigers de Detroit ont inscrit le nom d’Ian Kinsler sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une élongation à l’ischio-jambier gauche, avant le début du programme double contre les White Sox de Chicago samedi.

Le voltigeur JaCoby Jones a été rappelé du club-école AAA de Toledo afin de compenser cette perte. Il devait obtenir le départ au champ centre pour le premier match.

Kinsler a raté cinq parties plus tôt ce mois-ci à cause de la même blessure. Il présente une moyenne au bâton de ,239, avec quatre circuits et 11 points produits en 41 rencontres cette saison.

D’autre part, les Tigers ont racheté le contrat du lanceur Arcenio Leon et assigné Chad Bell au club-école de Toledo. Bell a lancé pendant deux manches et un tiers vendredi. L’artilleur William Cuevas a été désigné pour assignation.

Leon a passé la saison 2016 dans la Ligue mexicaine avant d’accepter une offre des ligues mineures à titre de joueur autonome l’hiver dernier. Il effectuera sa première présence dans les Ligues majeures.

Robert accepte l’offre des White Sox

Par ailleurs, les White Sox ont consenti un contrat des ligues mineures au voltigeur cubain Luis Robert, ajoutant un autre espoir à leur système de développement.

L’entente a été annoncée samedi, et elle s’inscrit dans la volonté des White Sox de rebâtir. La formation de Chicago, qui n’a participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires depuis 2005 après avoir connu quatre saisons perdantes, rebâtit après avoir tenté de sceller les failles pendant des années.

Robert est un voltigeur de centre, doté de beaucoup de vitesse, d’un élan compact et de puissance. Il s’inscrit dans la lignée cubaine des White Sox, qui a compris le regretté Minnie Minoso et le frappeur de puissance actuel Jose Abreu.