NEW YORK — Le lanceur recrue Jharel Cotton n’a pas concédé de coup sûr avant d’être victime d’un circuit de deux points de Matt Holliday après deux retraits en sixième manche et les Athletics d’Oakland ont perdu 3-2 face aux Yankees de New York, samedi.

Le voltigeur de droite des Yankees Aaron Judge a réussi deux beaux attrapés pour aider les Yankees, meneurs de la section Est de l’Américaine, à l’emporter même s’ils ont cogné seulement deux coups sûrs.

CC Sabathia (5-2) a triomphé dans un troisième départ d’affilée pour une première fois depuis avril 2013. Le gaucher âgé de 36 ans a oeuvré pendant plus de six manches et a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Dellin Betances a survécu à une situation avec des coureurs aux deuxième et troisième coussins et un seul retrait en huitième, tandis que le frappeur des A’s Jed Lowrie et le gérant Bob Melvin ont été expulsés pour avoir contesté la zone des prises de l’arbitre. Betances a complété le travail et a enregistré un cinquième sauvetage cette saison.

Cotton (3-5) avait été rappelé du niveau AAA avant la rencontre. Il avait amorcé la campagne au sein de la rotation des A’s, mais il avait été rétrogradé le 11 mai pour peaufiner son jeu.

White Sox 3 Tigers 0 (1er match)

Tyler Danish a signé une première victoire en carrière malgré une distribution de six buts sur balles en cinq manches et les White Sox de Chicago ont défait les Tigers de Detroit 3-0 dans le premier match d’un programme double.

Danish a accordé trois coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises à son premier départ dans les Majeures. Chris Beck, Anthony Swarzak, Tommy Kahnle et David Robertson ont ensuite blanchi les Tigers pendant une manche chacun et Robertson a enregistré un sixième sauvetage en sept occasions cette saison.

Les Tigers ont gaspillé un bon départ de Michael Fulmer (5-3), qui a concédé neuf coups sûrs lors de son premier match complet de la saison. Les Tigers ont été blanchis pour une quatrième fois cette saison. Ils ont laissé 12 coureurs sur les sentiers et ont accumulé 15 retraits sur des prises.