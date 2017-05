TORONTO — Jose Bautista a fourni toute l’offensive nécessaire avec un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont signé une cinquième victoire d’affilée en venant à bout des Rangers du Texas par la marque de 3-1, samedi.

Bautista a réussi son neuvième circuit de la saison — son huitième en mai — sur le premier tir de sa présence au bâton contre le partant des Rangers Yu Darvish (5-3) en cinquième manche.

Luke Maile avait atteint les sentiers grâce à un but sur balles et Devon Travis avait suivi avec un simple deux frappeurs plus tard. Travis a ainsi frappé au moins un coup sûr dans un 11e match de suite.

Le partant des Blue Jays Marco Estrada (4-2) a déjoué les frappeurs des Rangers pendant six manches, accumulant huit retraits sur des prises. Sa seule bévue a été commise sur son premier tir du match, quand Shin-Soo Choo a claqué son cinquième circuit de la saison.

Roberto Osuna a été parfait en neuvième et il a enregistré un neuvième sauvetage cette saison. Il a mis fin au match en retirant Ryan Rua sur des prises.

La tension est toujours présente entre les deux équipes et on l’a constaté quand Darvish a atteint Russell Martin avec un lancer en deuxième manche. Martin, qui avait obtenu le départ au troisième coussin, a fusillé du regard le lanceur des Rangers avant de lancer quelques mots en direction de l’abri des Rangers.