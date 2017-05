MONTRÉAL — Le demi de sûreté Marc-Olivier Brouillette a décidé d’accrocher ses crampons après sept saisons dans la LCF.

Brouillette a annoncé sa retraite samedi, par le biais de son compte Twitter.

Âgé de 31 ans, Brouillette a disputé l’ensemble de sa carrière avec les Alouettes de Montréal. Il a disputé 103 parties et a accumulé 195 plaqués défensifs et 31 plaqués sur les unités spéciales. Il a également réussi huit sacs et cinq interceptions, en plus de provoquer six échappés.

Brouillette avait signé un contrat avec les Roughriders de la Saskatchewan en février dernier, mais il ne portera finalement pas l’uniforme de l’équipe des Prairies.

Repêché au 23e rang par les Alouettes à l’encan de 2010, Brouillette a soulevé la coupe Grey plus tard cette année-là. Il aussi été nommé sur l’équipe d’étoiles de la section Est en 2016.

Brouillette avait auparavant porté les couleurs des Carabins de l’Université de Montréal, évoluant au poste de quart.