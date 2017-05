FORT WORTH, Texas — Webb Simpson a remis une carte de 67 (moins-3), samedi, ce qui lui a permis de prendre les commandes du Colonial après trois rondes.

Simpson se retrouve à moins-9 après 54 trous. Il détient une avance de deux coups sur Danny Lee (69) et Paul Casey (68) et de trois coups sur Stewart Cink (66) et Kevin Kisner (70).

Se retrouvant au sein d’une quadruple égalité en tête après 36 trous, Simpson est passé seul en tête grâce à des oiselets consécutifs pour amorcer son deuxième neuf. Il a calé un roulé de six pieds pour un oiselet au 10e trou et un autre de 12 pieds pour le même résultat au 11e trou. Il a ensuite inscrit sept normales consécutives.

C’est seulement la deuxième fois en 12 ans que le meneur après 54 trous au Colonial détient une avance de plus d’un coup.

Le champion en titre Jordan Spieth a inscrit un score de 68 après avoir changé de cadet à la mi-parcours. Il se retrouve à égalité au huitième rang à moins-4.

Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, et Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, font partie du groupe à égalité au 51e rang à plus-4 après des rondes respectives de 71 et 72. Nick Taylor, aussi d’Abbotsford, se retrouve dans le groupe suivant à plus-5 après une ronde de 73. David Hearn, de Brantford, en Ontario, a bouclé sa ronde en 75 coups pour aboutir à égalité au 65e rang à plus-7.