MONTRÉAL — C’est dimanche que débute la grande semaine du Festival Go vélo Montréal, avec la présentation du Défi métropolitain.

L’événement se tient cette année en Montérégie.

Beloeil accueillera les quelque 3000 cyclistes de la 16e édition du Défi métropolitain. Ils sillonneront «pour le plaisir» les routes de la région pour des 50, 75, 100, 125 ou 150 kilomètres.

Le parcours se met en branle à Beloeil et chemine via Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Roch-de-Richelieu, Contrecoeur, Verchères, Calixa-Lavallée, Varennes, Saint-Amable, Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Le Festival Go vélo Montréal culminera avec le Tour de l’Ile dimanche prochain. «Un tour la nuit» aura lieu vendredi soir.