MADRID — À leur première compétition en duo, François Imbeau-Dulac et Peter Thach Mai ont décroché la médaille d’or, dimanche, au 3 m synchronisé dans le cadre du Grand Prix de plongeon de Madrid.

Imbeau-Dulac et Mai ont conclu la compétition avec une note totale de 388,59 points. Ils ont devancé les Espagnols Hector Garcia Boissier et Nicolas Garcia Boissier (384,72 points) ainsi que les Suisses Guillaume Dutoit et Simon Rieckhoff (369,90 points).

Cette performance est encourageante pour les Québécois, compte tenu du fait que les deux plongeurs ont appris il y a seulement trois semaines qu’ils participeraient à l’épreuve en synchro ensemble. Habituellement, Imbeau-Dulac fait équipe avec Philippe Gagné, absent en Espagne.

D’autre part, Olivia Chamandy, qui est âgée de 16 ans, est montée sur la troisième marche du podium à la tour. La plongeuse originaire de Westmount a réussi son meilleur résultat international en carrière en amassant 325,55 points.

Les Chinoises Zhang Jiaqi (382,75 points) et Zhang Minjie (355,70 points) ont monopolisé les deux premières marches du podium, tandis que la compatriote de Chamandy, Celina Toth, terminait quatrième avec 319,25 points.