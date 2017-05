NEW YORK — Vainqueur au Preakness, Cloud Computing ne participera pas au Belmont Stakes, ce qui signifie que la dernière manche de la Triple Couronne sera privée des gagnants des deux courses précédentes.

Le vainqueur du Derby du Kentucky Always Dreaming sera aussi absent lors du Belmont, présenté le 10 juin à New York.

L’éleveur Chad Brown a confirmé dimanche que Cloud Computing allait rater le Belmont, une décision qui était attendue.

Brown aura tout de même un cheval dans la course: Twisted Tom, qui a remporté le Federico Tesio le 22 avril.

On sait également que Classic Empire, Epicharis, J Boys Echo, Lookin At Lee, Senior Investment, Tapwrit et True Timber seront dans les portes de départ au Belmont. Irap, Meantime et Multiplier pourraient aussi y participer, tout comme Conquest Mo Money, Gormley, Hollywood Handsome, Irish War Cry et Patch.

La limite est de 16 participants au Belmont Stakes.