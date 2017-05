CLEVELAND — Jason Kipnis a été 4-en-4 avec un circuit et deux points produits, Josh Tomlin a enregistré un premier match complet en deux ans et les Indians de Cleveland ont écrasé les Royals de Kansas City 10-1, dimanche.

Kipnis, qui a atteint les sentiers à chacune de ses cinq présences au marbre, a frappé un simple d’un point en troisième manche et un circuit en solo en septième.

Austin Jackson a produit trois points pour les Indians et Carlos Santana a frappé trois coups sûrs et a produit deux points. Michael Brantley et Jose Ramirez ont aussi frappé trois coups sûrs chacun.

Tomlin (3-6) a accordé six coups sûrs et a signé une première victoire depuis le 30 avril.

Danny Duffy (4-4) a concédé six points, neuf coups sûrs et trois buts sur balles en plus de quatre manches au monticule.