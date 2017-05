MONTRÉAL — Laurence Vincent-Lapointe a remporté l’or au C-1 200 m et a mis la main sur l’argent au C-2 500 m avec sa partenaire Katie Vincent, dimanche, à la Coupe du monde de Szeged, en Hongrie, tandis qu’Anne-Sophie Lavoie-Parent et Nadya Crossman-Serb ont fini deuxièmes au C-2 200 m.

En finale du C-1 200 m, Vincent-Lapointe, de Trois-Rivières, a été la première à rallier la ligne d’arrivée en un temps de 45,842 secondes, fracassant du même coup le record du monde sur la distance. Elle a été plus rapide que la Hongroise Kincso Devecseriné Takacs (46,157) et Vincent (46,295).

C’est à sa partenaire de C2 500 m, l’Ontarienne Katie Vincent, qu’appartenait l’ancien record du monde établi en 2016, un temps de 46,200.

Au C-2 500 m, Vincent-Lapointe et Vincent ont stoppé leur chrono à 1:58,696, bon pour le deuxième rang de la finale A. Les Hongroises Kincso Devecseriné et Takacs Virag Balla (1:57,242) ont pris le premier rang et les Russes Irina Andreeva et Olesia Romasenko (1:59,688) sont montées sur la troisième marche du podium.

Également sur la ligne de départ du C-2 500 m, Lavoie-Parent et Crossman-Serb (2:06,096) ont été les sixièmes à rallier l’arrivée.

Lavoie-Parent, de Trois-Rivières, et Crossman-Serb, de Winnipeg, ont terminé leur finale du C-2 200 m en 44,946, ce qui leur a permis de récolter l’argent. Les Brésiliennes Andrea Santos De Oliveira et Angela Aparecida Elias Da Silva (44,061) ont gagné l’or, alors que les Russes Daria Kharchenko et Aliia Almakaeva (45,099) ont fini troisièmes.

Le duo canadien composé d’Hannah MacIntosh et Rowan Hardy-Kavanagh (45,938) s’est classé cinquième.

L’équipe canadienne se dirigera maintenant vers Belgrade, en Serbie, pour la troisième étape de la Coupe du monde de vitesse qui aura lieu dès vendredi prochain.