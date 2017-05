QUÉBEC — Un total de 22 étudiantes et étudiants-athlètes se sont partagés 80 000 $ dans le cadre du programme de bourses La Capitale assurance et services financiers, qui en est à sa huitième édition.

La Capitale a aussi annoncé le renouvellement de son entente avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) pour un montant de 200 000 $ sur deux ans (2018 et 2019), à raison de 100 000 $ annuellement.

Parmi les récipiendaires, notons Katerine Savard, qui a obtenu le bronze au 4 x 200 m libre en natation, aux Jeux de Rio, et Andréanne Langlois, huitième en K4 en kayak de vitesse, également à l’Olympiade brésilienne.

Quatre types de bourses ont été octroyés : 10 bourses d’Excellence académique récompensent les résultats scolaires dignes de mention; 9 bourses de Soutien à la réussite académique et sportive encouragent la bonne conciliation du sport et des études; une bourse Leadership remise à un étudiant- athlète qui représente un modèle d’implication dans sa communauté, et deux bourses de Recrutement universitaire, qui encourageront deux étudiantes-athlètes de haut niveau à poursuivre leurs études et leur carrière sportive dans une université québécoise.

«Avec ce partenariat, La Capitale affirme à nouveau ses valeurs en continuant d’encourager avec fierté le développement de jeunes étudiants et étudiantes-athlètes québécois, mentionne Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale assurance et services financiers. Nous voulons aussi prendre clairement position en faveur de l’importance d’adopter de saines habitudes de vie à toutes les étapes de notre existence. Félicitations à nos boursiers et boursières pour leur persévérance à réaliser leur rêve.»