BALTIMORE — Dylan Bundy a limité les Yankees à deux points en sept manches et les Orioles de Baltimore ont mis fin à une série de sept défaites en l’emportant 3-2 contre New York, lundi.

Jonathan Schoop a réussi un double de deux points pour les Orioles, qui n’avaient pas connu d’aussi vilaine séquence depuis neuf revers d’affilée, en 2011.

Bundy (6-3) a espacé sept coups sûrs et un but sur balles. Il excelle à Camden Yards, y montrant un dossier de 4-1 et une moyenne de 2,23, cette année.

Darren O’Day a lancé en huitième, puis Brad Brach a obtenu un 10e sauvetage en 13 occasions.

Les visiteurs ont croisé le marbre sur un circuit d’Aaron Judge et un ballon sacrifice d’Aaron Hicks. Judge domine les ligues majeures avec 17 longues balles.

Jordan Montgomery (2-4) a donné trois points et huit coups sûrs en quatre manches et un tiers.