BARRIE, Ont. — Le joueur numéro un au pays, Dave Lévesque, de même que le vétéran David Morland IV feront partie d’un contingent relevé de golfeurs lors de la deuxième présentation du Challenge Desjardins, mardi et mercredi au club National Pines à Barrie, en banlieue de Toronto.

Doté d’un enjeu global de 50 000$ dont 10 000 $ au champion, le Challenge Desjardins est l’un des onze événements au calendrier de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour, comptant au Classement Coor’s Light.

Chaque fois que l’occasion se présente, Lévesque est l’un des premiers à confirmer sa participation à un tournoi disputé en Ontario.

«Mon séjour de cinq ans à Toronto, entre 2006 et 2011, a été un tournant dans ma carrière, a dit Lévesque. Parce qu’à l’époque la compétition était moins intense qu’au Québec, j’ai pu consacrer plus de temps à peaufiner mon jeu. C’est ici que j’ai réellement appris à gagner. J’ai appris à gagner en conservant une confortable avance; j’ai appris à gagner en protégeant une avance fragile d’un ou deux coups et j’ai appris à gagner en venant de l’arrière de trois ou quatre coups.»

Lévesque trône au premier rang du classement de la PGA du Canada avec 262 points, quatre de plus que l’Ontarien Billy Walsh.

Maintenant affilié au club Château Bromont à titre de professionnel en titre, Lévesque n’a pas pour autant l’intention de délaisser la compétition.

«Je participerai peut-être à moins de tournois cette saison, mais les plus importants, comme le Challenge Desjardins, demeureront ma priorité», ajoute Lévesque.

En 2016, Lévesque a gagné deux tournois de Circuit Canada Pro Tour, soit le Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins et la Coupe Lepage Millwork. En compagnie de Marc-Étienne Bussières, champion de la PGA du Canada, il a remporté les honneurs du championnat national en équipe au jeu par trou.

Âgé de 48 ans, Morland a l’intention de participer à la plupart des tournois de Circuit Canada Pro Tour.

Le vétéran golfeur a évolué pendant quatre ans sur le Circuit de la PGA. Il revendique deux victoires à l’ancien Circuit Nationwide et une autre au Circuit canadien.

Parmi les autres Québécois en lice au Challenge Desjardins se trouvent notamment Jean-Philip Cornellier, Sonny Michaud, Christophe Bélair, Pierre-Alexandre Bédard et Yanik Laforest.

La liste des joueurs les plus connus provenant de la PGA de l’Ontario et du Circuit Great Lake Tours comprend Stephane Dubois, gagnant de l’Invitation Desjardins de 2016, le tout premier tournoi de Circuit Canada Pro Tour; Mark Hoffman, Turner Southey-Gordon, Branson Ferrier, G.W. King, Eddie Maunder, Colin Murray et Jim Kenesky.