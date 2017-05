COLUMBUS, Ohio — Les Blue Jackets de Columbus ont indiqué mardi que le joueur de centre Brandon Dubinksy avait subi avec succès une intervention chirurgicale au poignet, lundi.

Selon le directeur général Jarmo Kekalainen, sa période de rééducation devrait durer quelque trois mois.

Selon cet échéancier, il devrait être rétabli à temps pour l’ouverture du camp d’entraînement.

Dubinsky sentait que quelque chose clochait avec son poignet depuis l’élimination des Jackets aux mains des Penguins de Pittsburgh, au premier tour éliminatoire. Examiné de plus près la semaine dernière, il a été déterminé que la meilleure solution s’avérait l’intervention chirurgicale, a noté le d.g.

Âgé de 31 ans, Dubinsky a marqué 12 buts et ajouté 29 aides en plus d’afficher un différentiel de plus-16 en 80 rencontres la saison dernière, sa septième de 40 points ou plus. Au cercle des mises en jeu, il a maintenu un taux d’efficacité de 51,7 pour cent.

En 700 matchs dans la LNH avec les Rangers de New York et les Blue Jackets, le natif d’Anchorage, en Alaska, a récolté 408 points, dont 141 buts.