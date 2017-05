NEW YORK — Les Islanders de New York ont offert un poste d’entraîneur adjoint à Scott Gomez.

L’entraîneur-chef des Islanders, Doug Weight, a confirmé mardi que Gomez entamera sa carrière derrière le banc.

Gomez a annoncé sa retraite après la saison 2015-16, mettant du même coup un terme à sa carrière de 16 saisons dans la LNH marquée, notamment, par l’obtention du trophée Calder remis à la recrue par excellence de la ligue en 1999-2000 et de deux coupes Stanley avec les Devils du New Jersey (2000 et 2003).

Gomez a totalisé 181 buts et 575 mentions d’assistance en 1079 matchs de saison régulière en carrière avec les Devils, les Rangers de New York, le Canadien, les Sharks de San Jose, les Panthers de la Floride, les Blues de St. Louis et les Sénateurs d’Ottawa. Il a aussi inscrit 29 buts et amassé 72 passes en 149 matchs éliminatoires.