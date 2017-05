ARLINGTON, Va. — Brian MacLellan a le pouvoir de complètement transformer les Capitals de Washington au lendemain d’une autre élimination précoce, et les contraintes du plafond salarial justifieraient cette décision.

Le directeur général n’anticipe pas de changements majeurs. Il a dit mardi qu’il s’attendait à effectuer quelques petits ajustements plutôt que de chambarder l’alignement de l’équipe qui a remporté le trophée des Présidents pour une deuxième saison consécutive — mais qui n’a jamais franchi le deuxième tour éliminatoire depuis l’arrivée d’Alex Ovechkin.

«Dans ma tête, je ne pense pas que ça ait du sens de tout jeter à la poubelle ou d’effectuer des changements majeurs, a confié MacLellan. C’est beaucoup plus facile de détruire cette équipe que de la rendre meilleure.»

Échanger Ovechkin ou le joueur de centre étoile Nicklas Backstrom? Pas dans les plans, pour l’instant. Limoger Barry Trotz? Laissons-lui encore un peu de temps, puisqu’il n’a plus qu’une année à écouler à son contrat.

Des changements sont à prévoir de toute façon chez les Capitals, puisque les ailiers T.J. Oshie et Justin Williams ainsi que les défenseurs Karl Alzner et Kevin Shattenkirk deviendront joueurs autonomes sans compensation, et que les jeunes joueurs Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov, Andre Burakovsky et Nate Schmidt constituent sa priorité puisqu’ils deviendront joueurs autonomes avec compensations — et qu’il faut s’attendre à ce qu’ils reçoivent d’importantes hausses de salaire.

De plus, les prévisions indiquent que le plafond salarial devrait être en légère hausse à un peu plus de 73 millions $US, ce qui signifie qu’il sera quasiment impossible de préserver le même groupe de joueurs qui s’est dégonflé de manière inexplicable lors du match no 7 de la série demi-finale de l’Est contre les Penguins de Pittsburgh.

«Je crois que nous serons encore une bonne équipe, a dit MacLellan. J’ignore si nous pourrons être au même niveau. Nous serons compétitifs. J’ignore ce qui se produira.»

MacLellan a reconnu que les Capitals «ont passé trois saisons à se préparer pour ce match no 7» et déclaré publiquement qu’ils avaient une fenêtre de deux ans pour conquérir la coupe Stanley — une période qui est venue à échéance avec leur élimination par jeu blanc à domicile contre les Penguins plus tôt ce mois-ci. Les Capitals peuvent toujours compter sur un gardien qui figure parmi les meilleurs de la planète en Braden Holtby, même si son rendement en séries éliminatoires s’est révélé très décevant, et un groupe de joueurs qui sait comment accéder aux séries éliminatoires.

L’enjeu, maintenant, consiste à trouver une façon de connaître du succès en séries éliminatoires. MacLellan n’a pas tout à fait offert un vote de confiance à Trotz pour les décisions qu’il a prises en séries d’après-saison, et il souhaite voir son organisation progresser à l’interne au cours des prochaines campagnes.

«Je dois tenir des personnes responsables pour des choses qui se sont produites et procéder à des changements autant au sein du personnel d’entraîneurs que parmi les joueurs, a reconnu MacLellan. C’est facile de critiquer de l’extérieur, mais les entraîneurs prennent des décisions dans le feu de l’action et ils doivent être tenus responsables des résultats qui en découlent.»

MacLellan n’a pas voulu approfondir sa pensée, bien qu’il ait refusé de retirer le titre de capitaine à Ovechkin. Après «une saison décevante» au cours de laquelle il a été limité à seulement 33 buts en saison régulière, le joueur étoile russe «devra réfléchir à des façons de se renouveler en tant que joueur afin de maintenir son impact sur la patinoire» en s’entraînant pour devenir plus rapide alors qu’il s’apprête à fêter son 32e anniversaire en septembre, a dit MacLellan.

Ovechkin n’est peut-être plus un joueur de premier trio, et bien que MacLellan ne ferme pas la porte à la possibilité d’échanger son joueur de concession, ça semble improbable — surtout qu’il reste quatre ans à écouler à son contrat à un salaire annuel moyen prohibitif de 9,5 millions $.

«Il explique en grande partie ce que nous sommes devenus en tant qu’organisation, et qu’on dise comme ça: ‘Échangeons-le pour ceci ou pour cela’, je ne crois pas que ça fasse de sens du point de vue de l’organisation, a mentionné MacLellan. Peut-être si jamais une offre intéressante nous est présentée, mais pour l’instant nous n’en sommes pas là.»

Ainsi, en raison des contraintes du plafond salarial et des départs prévisibles de Williams, Alzner, Shattenkirk et Daniel Winnik, combinés à la perte d’un joueur dû au repêchage d’expansion des Golden Knights de Las Vegas — peut-être le gardien réserviste Philipp Grubauer — MacLellan alignera peut-être une formation plus jeune la saison prochaine. Il pourra peut-être compter sur ses jeunes espoirs pour combler les lacunes. Mais en fin de compte, ce sera à lui de s’assurer que l’équipe demeure parmi l’élite du circuit Bettman.

«C’est une bonne équipe, mais elle a des lacunes, a reconnu MacLellan. Il y a des lacunes, et elles doivent être réglées à l’interne.»