BARRIE, Ont. — L’Ontarien Dennis Hendershott a remis une carte de 68 (moins-4) pour se forger une avance d’un coup en tête du Challenge Desjardins, mardi, au club National Pines.

Hendershott a inscrit sept oiselets et commis trois bogueys.

Âgé de 48 ans, l’imposant golfeur de six pieds, quatre pouces ne joue au golf que depuis l’âge de 25 ans. De plus, il participe à un tournoi de circuit Canada Pro Tour pour la deuxième fois seulement.

«Après ma participation à la Coupe Canada Sani Marc de l’an dernier, à Victoriaville, j’ai décidé de participer à tous les tournois cette année, a-t-il dit. J’ai besoin de jouer si je veux tenter ma chance à la qualification du circuit senior européen dans deux ans.»

Hendershott devance par un coup le Torontois d’origine coréenne Daniel Kim, un ancien du circuit Mackenzie PGA Tour Canada.

Les Québécois Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) et Jean-Philip Cornellier (Knowlton) se partagent la troisième place du classement, après avoir remis des cartes de 70. Ils détiennent une avance d’un coup sur Luc Guilbault (Drummondville) et les Torontois Rok Hun Cho et Turner Southey-Gordon.

Le golfeur no 1 au pays, Dave Lévesque (Château Bromont), n’a pu faire mieux que 75 et se retrouve à égalité au 22e échelon avec Yanik Laforest (Islesmere) et cinq autres golfeurs.

Le Challenge Desjardins est un événement de la division nationale de circuit Canada Pro Tour offrant une bourse de 50 000$, dont 10 000 $ iront au champion à la conclusion de la ronde finale prévue mercredi.