CLEVELAND — Trevor Bauer a retiré un sommet dans la Ligue américaine de 14 frappeurs au bâton en sept manches de travail et les Indians de Cleveland ont disposé des Athletics d’Oakland 9-4, mardi.

Le record personnel de Bauer est passé à un seul retrait sur des prises d’égaler le total de 15 enregistrés par l’artilleur des Nationals de Washington Stephen Strasburg contre les Padres de San Diego, samedi.

Bauer (5-4) a atteint ou franchi le plateau des 10 retraits au bâton pour la huitième fois de sa carrière. Il a retiré les frappeurs dans l’ordre en première, cinquième, sixième et septième manches. Le droitier a concédé trois points, sept coups sûrs et un but sur balles.

Quatre lanceurs des Indians ont totalisé 19 retraits au bâton, égalant ainsi un record de concession pour un match de neuf manches.

La recrue Bradley Zimmer a réussi un sommet personnel de quatre points produits pour les Indians. Il a frappé un double de deux points en quatrième manche et un circuit de deux points en huitième.