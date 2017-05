LONDRES — Arsenal a annoncé avoir prolongé le contrat du sélectionneur Arsene Wenger pour deux saisons, même si l’équipe ne s’est pas qualifiée pour la Ligue des Champions.

L’équipe a annoncé la nouvelle mercredi et cette prolongation de contrat signifie que le règne de Wenger à Arsenal atteindra 23 ans si le Français âgé de 67 ans complète son contrat.

Wenger a pris les commandes d’Arsenal en 1996 et il est de loin le sélectionneur avec le plus d’ancienneté avec la même équipe présentement en Premiership anglaise. Il a gagné trois titres de la Premier League et sept Coupes d’Angleterre — la plus récente samedi dernier grâce à une victoire de 2-1 contre Chelsea.

Arsenal s’était qualifiée pour la Ligue des Champions à chaque saison sous les ordres de Wenger avant cette année. L’équipe a été exclue puisqu’elle a terminé au cinquième rang de la Premier League.